Lange Nacht der Museen 2024 in Berlin: Das erwartet die Besucher!

Am kommenden Wochenende ist es wieder so weit: die 42. Lange Nacht der Museen startet in Berlin. Dieses Jahr nehmen über 70 Museen teil.

Berlin - Am kommenden Wochenende ist es wieder so weit: die 42. Lange Nacht der Museen startet in Berlin. Dieses Jahr nehmen über 70 Museen teil. Die Veranstaltung zieht jährliche tausende Besucher an. © Jörg Carstensen/dpa Ganz unter dem Motto "Berlin Secrets" wollen die 75 teilnehmenden Häuser Rätsel der Wissenschaft, Geheimdienste und Spurensuche lüften. Die Ausstellungsorte öffnen dafür ihre Türen am Samstag von 18 bis 2 Uhr. Erstmals wurde das Event im Jahr 1997 veranstaltet. Seitdem findet es auch deutschlandweit statt. Die Veranstaltung zieht jährliche tausende Besucher an und wird von den Berliner Museen und der landeseigenen Fördergesellschaft Kulturprojekte Berlin organisiert. In verschiedensten Museen haben Besucher die Möglichkeit Ausstellungen, Installationen oder Sammlungen zu erkunden. Einige Museen bieten sogar kleine Workshops und Gespräche mit Künstlern. Ein Ticket kostet 18 Euro (ermäßigt 12 Euro). Mit diesem können die Besucher die rund 750 Veranstaltungen besuchen und den Shuttle-Bus zwischen den Museen nutzen. Diese Häuser sind bei der 42. Lange Nacht der Museen dabei Das DDR-Museum öffnet auch seine Türen für alle Besucher der Langen Nacht der Museen. © Monika Skolimowska/dpa Wie in den vergangenen Jahren nehmen dieses Mal wieder viele Museen teil. So bietet die Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen etwa eine Sonderführung durch die Gefängnisküche und das Haftkrankenhaus des ehemaligen Stasi-Gefängnisses an. In der Neuen Nationalgalerie können Besucher hingegen eine unbekannte Seite des US-Künstlers Andy Warhol (1928-1987) kennenlernen. Aber auch diese Museen sind dabei: Berliner Unterwelten-Museum

Besucherzentrum des BND

Computerspiele Museum

DDR-Museum

Deutsche Kinemathek – Museum für Film und Fernsehen

Deutsches Spionagemuseum

Deutschlandmuseum

Hanf-Museum Berlin

Jüdisches Museum Berlin

Museum für Kommunikation Berlin

Museum für Naturkunde

Samurai Museum Berlin

Und viele weitere... Das komplette Programm ist auf der offiziellen Webseite der Lange Nacht der Museen nachzulesen. Auch eine Preis- und Ticketübersicht ist hier zu finden.

