Laufsteg trotz Glatteis: Fashion Week in Berlin gestartet

Jerry Hall (69,r.), und Tochter Elizabeth Scarlett Jagger (41) sind trotz Winterwetter in der Hauptstadt zum Auftakt der Modewoche gekommen. © Carsten Koall/dpa

Am Funkhaus besuchte Jerry Hall (69), Model und Ex-Frau von Rocklegende Mick Jagger (82), eine Laufstegschau. Sie brachte ihre Tochter Elizabeth Scarlett Jagger (41) mit, die der Kälte abgewinnen konnte, dass der Schnee hübsch sei.

Für beide ist es nicht der erste Besuch in Berlin. Jerry Hall erinnerte sich an einen Besuch vor Jahrzehnten, für ein Konzert von Pink Floyd, "das war fantastisch", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur vor der Show von Marc Cain. Sie habe damals den Groupie gespielt.

Ob sie schon mal Modesünden begangen haben? Sie habe sich sicher schon einige Make-up-Fauxpas geleistet, sagte Elizabeth "Lizzy" Jagger. Blauen Lippenstift etwa, als sie jünger gewesen sei, oder Glitzer unter dem Auge.