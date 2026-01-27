Mick Jaggers Tochter und Ex-Frau kommen zur Berlin Fashion Week

Jerry Hall (69, r.) ist Georgia May Jaggers (34) Mutter. © Scott A Garfitt/Invision/dpa

Gemeinsam mit ihrer Mutter Jerry Hall (69) soll sie am Freitag die Show von Marc Cain besuchen, wie das Unternehmen mitteilte. Hall war von 1990 bis 1999 mit dem Frontmann der Rolling Stones verheiratet.

Georgia May ist eines der vier gemeinsamen Kinder von Jagger und Hall. Sie war kürzlich selbst zum ersten Mal Mutter geworden. Rocklegende Mick Jagger ist bereits mehrfacher Großvater und auch Uropa.

Die Modewoche wird am Freitag eröffnet. Gezeigt werden neue Entwürfe von Designerinnen und Designern wie Kilian Kerner, Esther Perbandt, Danny Reinke und William Fan.