09.09.2023 06:36 Lollapalooza in Berlin: Welcher Star absagen musste und wer ihn ersetzt

Das Festival Lollapalooza in Berlin geht an diesem Samstag und Sonntag in seine siebte Runde. Mit dabei sind unter anderem David Guetta und Imagine Dragons.

Von Johannes Kohlstedt

Berlin - Die Sonnencreme sollte man besser nicht Zuhause lassen. Wenn am Samstag das populäre Festival Lollapalooza in Berlin startet, werden weiterhin rund 31 Grad erwartet. Sollte das nicht reichen, werden die namhaften Acts die Besucher schon auf Betriebstemperatur bringen. Beim Lollapalooza werden am Samstag und Sonntag jeweils 60.000 Besucher erwartet. © Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa Bei der inzwischen siebten Ausgabe geben sich wieder allerlei ranghafte Künstler wie Mumford & Sons, Imagine Dragons, David Guetta, Alligatoah oder Macklemore die Klinke in die Hand. Auf einen Star müssen die Festival-Besucher aber verzichten: Sam Fender musste seinen für Sonntag geplanten Auftritt absagen. "Der Musiker hat seine Stimmbänder überanstrengt und braucht auf ärztlichen Rat eine kurze Schonpause, um weitere Verletzungen zu vermeiden", teilten die Veranstalter mit. Ersatz für den "Seventeen Going Under"-Interpret findet sich in den eigenen Reihen. Jason Derulo wandert von der Peri Stage zur Main Stage. Statt um 20.15 Uhr tritt der Amerikaner, der so gerne seinen Namen singt, schon um 17 Uhr auf. Berlin Kultur & Leute UFA-Filmnächte auf der Museumsinsel Zudem haben Lune, Rua, Yendry und Bellah ebenfalls abgesagt. Stattdessen aber treten Fedde Le Grand, Nikotin, Kaffkiez, WizTheMC und Jolle auf. Lollapalooza seit 2018 im und ums Olympiastadion Mit dem Olympiagelände scheint das Lollapalooza in Berlin seine feste Heimat gefunden zu haben. Wechselte zu Beginn noch der Ort, findet das Festival inzwischen seit 2018 in und um Herthas Heimspielstätte statt. Für Samstag und Sonntag werden dann jeweils 60.000 Besucher erwartet. Kurzentschlossene können noch vorbeikommen, müssen aber tief in die Taschen greifen. Ein Tagesticket kostet 115 Euro, für beide Tage sind es 199 Euro. Aufs Festivalgelände gelangt man samstags und sonntags jeweils um 10 Uhr. Den Anfang macht am Samstag zwei Stunden später um 12 Uhr die Sängerin Jesse Jo Stark. Gefeiert wird dann bis 1 Uhr. Am Sonntag endet das Lollapalooza bereits um Mitternacht.

