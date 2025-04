Wie sieht der Sex der Zukunft aus? "SX Tech" in Berlin erkundet Lust im technologischen Zeitalter

Berlin - Welche Rolle spielt Technologie für den Sex der Zukunft? Wie sieht Intimität im digitalen Zeitalter aus? Diesen und anderen Fragen gehen im Mai eine Konferenz und ein Festival in Berlin nach.

Bei der Warm-up-Veranstaltung zur "SX Tech"-Konferenz standen diverse Live-Performances auf dem Programm. © Michal Algebra

Bei der "SX Tech"-Konferenz und dem parallel stattfindenden "SX Festival" sowie der "SX Expo" treffen sich vom 3. bis zum 5. Mai Start-ups, Content-Creator und Erotikkünstler im Funkhaus Berlin.

Auf der weltweit führenden - und womöglich auch einzigen - Veranstaltung dieser Art diskutieren Branchenführer und Aktivisten "die neuesten Entwicklungen in Sex-Tech, Sexarbeit und digitaler Intimität", wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Das Warm-up-Event am Donnerstag gab einen Vorgeschmack, wo die Reise hingeht. Im Insomnia Berlin, einem Swingerclub und Ausrichter von Kinky-Partys in Tempelhof, kam die sexpositive Szene zusammen, um sich schon einmal einzustimmen.

Neben Live-Performances stand als ein Highlight die "Dual Realities"-Ausstellung auf dem Programm. Diese stellte die Menschen hinter "SX Tech" vor, "echte Berliner, die von ihrem Leben zwischen Alltagsroutinen und ihrem wahren Selbst in Kink, Fetisch und Sexaktivismus erzählen", so die Ausstellungsbeschreibung.



"SX Tech" verfolgt nicht ein rein kommerzielles Interesse, sondern stellt die Frage, welche Rolle Technologien für gesellschaftlichen Fortschritt und eine befreite Sexualität spielen können. So kommen auf dem Mai-Event 89 Prozent der Vorträge von Frauen.