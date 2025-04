Vorerst kein Kanzlerwechsel bei Madame Tussauds: Scholz darf bleiben, Merz muss warten

Jedes Abbild wird nach Angaben von Madame Tussauds in rund zehn bis zwölf Monaten in aufwendiger Handarbeit von einem Team in London gefertigt.

Derweil muss der designierte neue Bundeskanzler Friedrich Merz (69, CDU) noch auf seinen Doppelgänger warten. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Spontane politische Entwicklungen ließen sich daher nicht direkt in neue Figuren umsetzen.

Bestehende Figuren bleiben dagegen in der Regel auch nach einer Amtszeit in der Ausstellung, wie es hieß. Vor allem, wenn sie einen besonderen Stellenwert in der Geschichte oder in der öffentlichen Wahrnehmung hätten - wie Merkel.

Der Scholz-Doppelgänger aus Wachs wurde 2022 am Reichstagsgebäude enthüllt und trägt Anzug, Krawatte und ein weißes Hemd. Er steht im Politik-Bereich bei Madame Tussauds.

Merkel hingegen ist im Themenbereich "Berlin 100!" zu sehen, der die vergangenen 100 Jahre der Hauptstadt mit ihren prägendsten Figuren nachzeichnen soll.