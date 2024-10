Mauerfilmfest#35 in Berlin: Die geteilte Stadt visuell erfahren - für Jung und Alt

Berlin - Am 9. November jährt sich der Mauerfall zum 35. Mal. Zu diesem Anlass nähert sich das Mauerfilmfest#35 in Berlin dem historischen Ereignis mit dem Mitteln des Films. Das Programm richtet sich gleichermaßen an Jung und Alt.

Das Filmfest lädt auf eine historische Spurensuche ein. © Geschichtsbüro Müller

Mehr als sechs Stunden Kurzfilme erwarten das interessierte Publikum am Samstag, 9. November, und Sonntag, 10. November, jeweils im Filmtheater Colosseum in Prenzlauer Berg.

Thematisiert werden laut Mitteilung des Veranstalters "Mauerbau, Angst und Misstrauen, Alltag mit der Mauer sowie Mauerfall und Transformation".

Zeitzeugen und Experten wie der frühere Fluchthelfer Burkhart Veigel oder der Jahrzehnte lang im Visier der Stasi gestandene Fotograf Harald Hauswald ergänzen die cineastischen Zeugnisse mit persönlichen Geschichten und Erlebnissen.

Am 10. November richtet sich das Programm vor allem an ein jüngeres Publikum. Der Filmblock ab 15 Uhr beleuchtet Fragen wie: Was bedeutete Kindsein in den beiden Deutschlands, etwa bezüglich Süßigkeiten, Spielzeug, Kindheitshelden?

Um 17 Uhr steht am Sonntag die Jugend in den beiden Teilen der gespalteten Metropole im Fokus, ob sie nun im anarchisch-wilden Kreuzberg in Westberlin die Nacht zum Tag machte oder sich einmal wöchentlich in Willis Disko im Ostteil der Stadt zum Tanzen traf.

Den Abschluss bildet um 19 Uhr ein echtes "Roadmovie Ost", das zu einem wilden Ritt durch den Osten des Jahres 1990 einlädt.