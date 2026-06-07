Mit Simson und Segen: Gottesdienst für DDR-Kult-Mopeds

Von Anja Mia Neumann Frankfurt/Oder - Mopeds im Kirchenschiff, Karat-Hymne und Segen für Fahrer: In Brandenburg feiern Simson-Fans einen besonderen Gottesdienst für die kultigen DDR-Zweiräder. Mit Grußbotschaft aus dem Bundestag.

Teilnehmer fahren mit einem DDR-Roller vom Typ Troll zum Simson-Gottesdienst. © Patrick Pleul/dpa

Mehrere Fahrzeuge standen dabei im Inneren der evangelischen Dorfkirche Hohenwalde neben dem Altar, während Pfarrerin Susanne Noack ihre Predigt hielt.

Sie sprach über den Zusammenhalt in der Schrauberszene und dass die Mopeds Jung und Alt verbinden.

Dann ertönte das Lied "Über sieben Brücken musst Du gehn" von Karat - und die Simson-Gemeinde stimmte ein.

Vom Bundestagsvizepräsidenten Bodo Ramelow (70, Linke) gab es eine aufgezeichnete Grußbotschaft in der Kirche zu Ehren der Kult-Mopeds: "Es ist einfach fantastisch, dass diese Fahrzeuge heute faktisch unkaputtbar sind und ein Beweis der deutschen Einheit auf eine sehr spezielle Art [sind], nämlich aus der ostdeutschen Perspektive."

Simson stehe für die deutsche Einheit auf eine sehr besondere Art.