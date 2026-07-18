Auftakt mit Klaus Wowereit: Lesbisch-schwules Stadtfest im Schöneberger Regenbogenkiez eröffnet

Berlin - Eine Woche vor der großen Parade zum Christopher Street Day (CSD) in Berlin hat am Samstag das "32. Lesbisch-schwule Stadtfest" in Schöneberg begonnen.

Klaus Wowereit (72, SPD) machte den Auftakt. © Christoph Soeder/dpa

Zur Eröffnung hielt der frühere Regierende Bürgermeister Klaus Wowereit (72, SPD) als Schirmherr am Nachmittag eine Rede.

Zum Auftakt strömten zahlreiche Besucherinnen und Besucher in den sogenannten Regenbogenkiez am Nollendorfplatz und rund um die Motzstraße. Insgesamt werden am Samstag und Sonntag Zehntausende Gäste erwartet. Eigenen Angaben zufolge ist das Fest Europas größtes queeres Event.

Auf sechs Bühnen treten Musiker und andere Künstler auf, dazu gibt es Reden und politische Talkrunden. Fast alle Kneipen und Bars in den Straßen haben geöffnet und Tresen vor die Türen gestellt.

Am Abend sollen sich die vollen Straßen in Open-Air-Partys verwandeln.