Nanu, was war denn da los? Görlitzer Park sieht Rot

Berlin - Ganz in Rot haben Dutzende Frauen und Männer am Samstag im Görlitzer Park in Berlin einen alten Hit von Kate Bush (67) gefeiert.

Im Görlitzer Park haben sich am Samstag Dutzende Menschen in roten Kleidern versammelt. © Christoph Soeder/dpa

In langen Kleidern tanzten sie gemeinsam zu dem Song "Wuthering Heights" aus dem Jahr 1978 und feierten "The Most Wuthering Heights Day Ever".

Dieser Tag wird seit Jahren zelebriert. Kate-Bush-Fans treffen sich in verschiedenen Städten auf der Welt von Australien bis England bei Flashmobs in roten Wallekleidern, um den Ausdruckstanz aus Bushs Video aus den 70er-Jahren nachzumachen. Anfang Juli wurde schon in Potsdam getanzt.

"Wuthering Heights" bedeutet auf Deutsch "Sturmhöhe" und bezieht sich auf den gleichnamigen Geisterroman von Emily Brontë (1818-1848).