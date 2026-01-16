NBA-Glamour in Berlin: Diese Stars waren live in der Uber Arena dabei

Berlin - Beim mit Spannung erwarteten Duell der Orlando Magic gegen die Memphis Grizzlies (118:111) wurde die Hauptstadt nicht nur zur großen Bühne für Basketball, sondern auch zum Treffpunkt zahlreicher internationaler und deutscher Stars.

NBA-Ikone Dirk Nowitzki (47, von links), Halbzeit-Show-Star Luciano (31), Model Lena Gercke (37) und Fitness-Influencerin Pamela Reif (29) beim NBA-Spiel in Berlin. © Bildmontage: Andreas Gora/dpa, Soeren Stache/dpa

Auf dem Court ging es hochklassig zur Sache – auf den Tribünen mindestens genauso. Dort saß alles, was in Sport und Entertainment Rang und Namen hat.

Besonders im Fokus: Dirk Nowitzki (47). Die deutsche NBA-Ikone und ehemalige Most Valuable Player war für Amazon Prime vor Ort und wurde bereits bei der deutschen Nationalhymne, gesungen von "The Voice"-Gewinnerin Malou Lovis (27), auf den Leinwänden eingeblendet. Der Jubel in der Uber Arena war riesig.

Nowitzki zeigte sich stolz auf die deutschen NBA-Stars der Orlando Magic, Franz (24) und Moritz Wagner (28) sowie Tristan da Silva (24), und ist überzeugt, dass Deutschland mit ihnen international als Basketball-Standort mithalten kann.