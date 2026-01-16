NBA-Glamour in Berlin: Diese Stars waren live in der Uber Arena dabei

Beim mit Spannung erwarteten Duell der Orlando Magic gegen die Memphis Grizzlies (118:111) wurde die Uber Arena zum Treffpunkt zahlreicher Stars.

Von Marlen Rothenburg

Berlin - Beim mit Spannung erwarteten Duell der Orlando Magic gegen die Memphis Grizzlies (118:111) wurde die Hauptstadt nicht nur zur großen Bühne für Basketball, sondern auch zum Treffpunkt zahlreicher internationaler und deutscher Stars.

NBA-Ikone Dirk Nowitzki (47, von links), Halbzeit-Show-Star Luciano (31), Model Lena Gercke (37) und Fitness-Influencerin Pamela Reif (29) beim NBA-Spiel in Berlin.
NBA-Ikone Dirk Nowitzki (47, von links), Halbzeit-Show-Star Luciano (31), Model Lena Gercke (37) und Fitness-Influencerin Pamela Reif (29) beim NBA-Spiel in Berlin.  © Bildmontage: Andreas Gora/dpa, Soeren Stache/dpa

Auf dem Court ging es hochklassig zur Sache – auf den Tribünen mindestens genauso. Dort saß alles, was in Sport und Entertainment Rang und Namen hat.

Besonders im Fokus: Dirk Nowitzki (47). Die deutsche NBA-Ikone und ehemalige Most Valuable Player war für Amazon Prime vor Ort und wurde bereits bei der deutschen Nationalhymne, gesungen von "The Voice"-Gewinnerin Malou Lovis (27), auf den Leinwänden eingeblendet. Der Jubel in der Uber Arena war riesig.

Nowitzki zeigte sich stolz auf die deutschen NBA-Stars der Orlando Magic, Franz (24) und Moritz Wagner (28) sowie Tristan da Silva (24), und ist überzeugt, dass Deutschland mit ihnen international als Basketball-Standort mithalten kann.

Victoria’s-Secret-Model und deutsche Promis mischten die Ränge auf

Model und Basketball-Star Angel Reese (23) - hier bei der Victoria’s-Secret-Fashion-Show 2025.
Model und Basketball-Star Angel Reese (23) - hier bei der Victoria’s-Secret-Fashion-Show 2025.  © ANGELA WEISS/AFP

Für echtes US-Glamour-Feeling sorgte Frauenbasketball-Star und Victoria’s-Secret-Model Angel Reese (23).

Winterfest gestylt in einem auffälligen schwarz-blauen Fell-Outfit zog sie alle Blicke auf sich. Auch die deutsche Fußball-Elite ließ sich den NBA-Kracher nicht entgehen: Mats Hummels (37), Thomas Müller (36) und Jürgen Klopp (58) verfolgten das Spiel live – Klopp zeigte sich später im Interview sichtlich begeistert.

Der Influencer- und Model-Auflauf durfte ebenfalls nicht fehlen: Pamela Reif (29), Lena Gercke (37), Stefanie Giesinger (29), Palina Rojinski (40) und Ann-Kathrin Götze (36) mischten sich unter die Gäste. Für eine ungewöhnliche Promi-Kombination sorgten Streamer MontanaBlack (37), TV-Koch Frank Rosin (59) und Moderator Kai Pflaume (58). Gesprächsstoff lieferten auch "Maxton Hall"-Star Harriet Herbig-Matten (22) und Rapper Badchieff (26), die im abgestimmten Leder-Look erschienen – sie mit schwarzer Lederjacke, er mit passender Cap.

Berlin: Tod von Frank Gehry: Diese Spuren hinterlässt der Architekt in Berlin
Berlin Kultur & Leute Tod von Frank Gehry: Diese Spuren hinterlässt der Architekt in Berlin

Für das musikalische Highlight sorgte Rapper Luciano (31) in der Halbzeitshow. Mit mehreren funkelnden Diamantketten um den Hals performte er seine Hits "SUVs" und "Bamba" – und ließ die Arena endgültig beben.

Titelfoto: Bildmontage: Andreas Gora/dpa, Soeren Stache/dpa

Mehr zum Thema Berlin Kultur & Leute: