Pergamon macht dicht: Beliebtes deutsches Museum über Jahre geschlossen

Berlin - Vorübergehend geschlossen! Am späten Sonntagabend hat eines der beliebtesten deutschen Museen für mindestens vier Jahre die Pforten zugesperrt: das Pergamonmuseum in Berlin !

Und doch ist etwas anders. Schon am Zugang zur James-Simon-Galerie fällt einem ein Schild ins Auge: "Leider ist das Pergamon ausverkauft bis einschließlich 22.10.2022".

In dieser Zeit entsteht nach den Planungen auch ein weiterer Gebäudeflügel, der erstmals einen kompletten Rundgang durch das Museum möglich machen soll. Die Gesamtkosten könnten sich bis dahin auf bis zu 1,5 Milliarden Euro belaufen.

Aufgrund der Umbauarbeiten ist der Pergamonaltar mittlerweile komplett von einem Baugerüst umgeben. © Joerg Carstensen/dpa

Am Einlass diskutiert ein Gast mit einem Museumsmitarbeiter, der erklärt, dass es keine Tickets mehr gebe und die enttäuschten Besucher abweisen muss.

In der Tat war das Pergamonmuseum bereits Wochen zuvor ausgebucht. Eine dreiköpfige Familie konnte schon Ende September nur noch ein Zeitfenster am Nachmittag des letzten Öffnungstags im Internet buchen. Und das, obwohl die Öffnungszeiten extra noch verlängert wurden - zum Ende hin hatte das Museum von 9 bis 21 Uhr geöffnet.

Dafür ist es am Eingang aber verhältnismäßig leer. Die kleinere Gruppe wartet geduldig auf den Zutritt und wird schnell abgefertigt. Und der begrenzte Eintritt hat noch einen weiteren großen Vorteil: Das Museum ist nicht überlaufen!

So kann man also noch einmal in aller Ruhe einen Blick auf die berühmte blaue babylonische Stadtmauer samt dem Ischtar-Tor oder das Markttor von Milet werfen. Der namensgebende Pergamonaltar im Zentraltrakt ist bereits seit fast zehn Jahren nicht mehr zugänglich, genauso der Nordflügel.

Der Altar aus dem 2. Jahrhundert vor Christus soll 2027 zu den ersten Ausstellungsstücken bei der Wiedereröffnung gehören.