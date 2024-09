30.09.2024 21:40 Promis geben sich bei First Steps Awards die Ehre und zeichnen Film-Talente aus

Am Montagabend werden in Berlin zum 25. Mal die First Steps Awards verliehen. Bei der Verleihung ist viel Prominenz am roten Teppich gewesen.

Von Thorben Gotthardt

Berlin - Am Montagabend werden in Berlin zum 25. Mal die First Steps Awards verliehen. Im Stage Theater des Westens führt Multitalent Daniel Zillmann (43) durch die Preisverleihung. Moderator Daniel Zillmann (43) fällt mit einem neongrünen Outfit ins Auge. © Matthias Fischer Neben den nominierten Nachwuchstalenten bevölkerten auch diverse Promis den roten Teppich in der Hauptstadt. Unter anderem gaben sich Wilson Gonzalez Ochsenknecht (34), Marion Kracht (61), Thorsten Merten (60), der als eingefleischter Unioner natürlich mit Vereinsschal über den Teppich flanierte, oder auch Katja Eichinger (53) die Ehre. Mit dem Preis werden seit dem Jahr 2000 Deutschlands beste Nachwuchskräfte in der Filmbranche ausgezeichnet. Bis zum 18. April konnten Studenten deutschsprachiger Filmhochschulen ihre Abschlussfilme und Drehbücher einreichen. Wilson Gonzalez Ochsenknecht (34) ließ es sich nicht nehmen, bei den Nachwuchstalenten der Branche vorbeizuschauen. © Matthias Fischer Auch TV-Legende Marion Kracht (61) wohnte der Gala in ihrer Wahlheimat Berlin bei. © Matthias Fischer Union-Fan Thorsten Merten (60) zeigt auch auf dem roten Teppich Flagge oder besser gesagt Schal. © Matthias Fischer Renommierte Persönlichkeiten aus der Filmbranche stiften Sonderpreise Katja Eichinger (53) war bis zu seinem Tod im Jahr 2011 mit Filmproduzent Bernd Eichinger (†61) verheiratet, dessen Stiftung einen der Sonderpreise auslobt. © Matthias Fischer Über Nominierungen und Gewinner entscheiden vier unabhängige Jurys in mehreren Kategorien, wie abendfüllender Spielfilm, mittellanger Spielfilm, Kurzfilm, Dokumentarfilm, Short Steps, Big Audience Award oder auch einen Drehbuchpreis. In jeder Kategorie werden drei Nachwuchskräfte nominiert - für den besten Dokumentarfilm sind es sogar fünf.

Die Gewinner erhalten neben den Awards auch Prämien, die zwischen 5000 und 20.000 Euro variieren. Dazu gesellen sich mehrere Sonderpreise, die im Namen von renommierten Persönlichkeiten aus der Filmbranche gestiftet werden, unter anderem Götz George (†77), Michael Ballhaus (†81) oder Bernd Eichinger (†61).

Titelfoto: Matthias Fischer