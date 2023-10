"Tag der Clubkultur": Festival-Woche startet in Berlin

Berlin - In Berlin startet am Dienstag die Festivalwoche "Tag der Clubkultur" . 40 ausgewählte Clubs und Kollektive stellen ihre Arbeit und ihr Angebot vor.

Der Tag der Clubkultur rückt die Akteure in den Fokus, deren Engagement die vielfältige Clublandschaft Berlins am Leben erhält. © Annette Riedl/dpa

Ausgezeichnet wurden in diesem Jahr unter anderem die queere Strip-Gruppe "Magic Dyke", das SchwuZ, der DIY-Kunstraum und Club "Loophole", die Party-Reihe "Arabs Do It Better" sowie die Bar und Live-Musik-Location "8MM".

Der Tag der Clubkultur wurde von der Clubcommission, der Senatsverwaltung für Kultur und Europa und dem Musicboard Berlin ins Leben gerufen.