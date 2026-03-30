Theater in Berlin: Das ist der Besucher-Spitzenreiter

Berlin - Die Berliner Bühnen haben im vergangenen Jahr mehr als 3,3 Millionen Gäste begrüßt. Doch welches Theater war am beliebtesten?

Mehr als eine halbe Million Menschen besuchten im vergangenen Jahr den Friedrichstadt-Palast. © Jens Kalaene/dpa

Die Zahlen zeigten, mit welcher großen Lust die Menschen in der Stadt in Kultureinrichtungen gingen, teilte Kultursenatorin Sarah Wedl-Wilson (56, parteilos) mit. Die Statistik erfasst institutionell geförderte Theater, Orchester und Tanzgruppen.

Der Friedrichstadt-Palast zog demnach die meisten Besucherinnen und Besucher an (etwa 508.000).

Die Deutsche Oper kam auf rund 253.000 Gäste, die Stiftung Berliner Philharmoniker verzeichnete knapp 243.000 Besuche und die Staatsoper Unter den Linden knapp 239.000.

Bei den Sprechtheatern lag das Berliner Ensemble mit knapp 221.000 Besuchen vorn. Laut Statistik sind das deutlich mehr als noch ein Jahr davor, damals wurden für 2024 knapp 177.000 Gäste angegeben.