23.01.2024 08:49 Tolle Aktion! So werben prominente Berliner für die Teilwiederholung der Bundestagswahl

Etliche prominente Berliner werben per Videoclip für die Teilnahme an der Wiederholung der Bundestagswahl in Teilen von Berlin am 11. Februar.

Berlin - Etliche prominente Berliner werben per Videoclip für die Teilnahme an der Wiederholung der Bundestagswahl in Teilen von Berlin am 11. Februar. Die Video-Botschaften werden unter anderem auf dem YouTube-Kanal des Landeswahlleiters Stephan Bröchler (62) und auf dessen Homepage veröffentlicht. © Jens Kalaene/dpa Die Kampagne der Landeswahlleitung mit dem Titel "Berlin braucht Deine Stimme!" ist am Mittwoch vor zwei Wochen gestartet. Mehrere Videobeiträge sind inzwischen online, eine Reihe weiterer soll folgen, wie die Landeswahlleitung ankündigte. So rufen etwa der Generaldirektor des Berliner Naturkundemuseums, Johannes Vogel, Moderatorin Hadnet Tesfai (45) und der Direktor der Stiftung Berliner Mauer, Axel Klausmeier (59), dazu auf, an der Wahl teilzunehmen. Die Video-Botschaften werden unter anderem auf dem YouTube-Kanal des Landeswahlleiters Stephan Bröchler (62) und auf dessen Homepage veröffentlicht. Beiträge des Präsidenten der Universität der Künste, Norbert Palz (53), der Gründerin der Stiftung Antonio Amadeu, Anetta Kahane (69) und der Autorin Lea Streisand (44) sollen bald folgen. Berlin Kultur & Leute Satire-Video: Wenn's mit der M10 mal wieder länger dauert Geplant sind weitere Videos unter anderem mit dem Intendanten des Berliner Ensembles, Oliver Reese (60), dem Präsidenten der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Hermann Parzinger (64), der Schauspielerin Katrin Sass (67) und dem Schriftsteller Max Czollek (36). Kampagne der Landeswahlleitung mit Titel "Berlin braucht Deine Stimme!" Nach Angaben des Landeswahlleiters Stephan Bröchler ist das Ziel der Kampagne, möglichst viele der 548.675 zur Stimmabgabe berechtigten Berlinerinnen und Berliner zu motivieren, ihr Wahlrecht bei der Teil-Wiederholungswahl zum Deutschen Bundestag zu nutzen.

Titelfoto: Jens Kalaene/dpa