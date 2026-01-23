Trüffel-Festival im Festsaal Kreuzberg: Berlin feiert den Trend-Pilz

Berlin - Beim "Truffle & Truffle Festival" im Festsaal Kreuzberg in Berlin dreht sich alles um Trüffel - ob in Mayo, in Chips, in Käse oder auf Pasta.

Massimo Ferradino bezeichnet sich selbst als Berlins Trüffelkönig. © Christian Kielmann/dpa

An zwei Tagen können Liebhaber sich dieses Wochenende durch verschiedenste Variationen in süß und salzig probieren. Der Eintritt kostet 5 Euro, für Menschen unter 16 ist er frei.

Die Preise für die Gerichte variieren je nach Anbieter und Menü. Organisiert wird das Festival von der Berlin Italian Communication.

Auch der Berliner Trüffelhändler Massimo Ferradino ist mit einem Stand vertreten. Zur Einstimmung gibt Ferradino ein bisschen Angeber-Wissen mit an die Hand.

Woran erkennt man einen guten Trüffel?

Allen voran am Preis, sagt Ferradino. "Man kann für 13,90 Euro keine anständigen Tagliatelle mit gutem Trüffel anbieten." Wenn es zu günstig sei, könne es kein guter Trüffel sein. "Der schmeckt nach gar nichts." Außerdem sei es wichtig, auf Saisonalität zu achten. "Es gibt nicht das ganze Jahr über Trüffel." Weißen Trüffel gebe es von Oktober bis Dezember, schwarzen Herbsttrüffel von Anfang Oktober bis Ende März und schwarzen Wintertrüffel von Dezember bis März.

Wie viel kostet Trüffel?

Das sei ganz unterschiedlich. Dieses Jahr sei ein gutes Trüffeljahr. Der schwarze Wintertrüffel koste derzeit 1,20 Euro pro Gramm. In anderen Jahren seien es auch mal 2 Euro pro Gramm gewesen. Mindestens zehn Gramm sollte man Ferradinos Ansicht nach für ein Gericht verwenden.