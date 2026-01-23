Trüffel-Festival im Festsaal Kreuzberg: Berlin feiert den Trend-Pilz
Von Mia Bucher
Berlin - Beim "Truffle & Truffle Festival" im Festsaal Kreuzberg in Berlin dreht sich alles um Trüffel - ob in Mayo, in Chips, in Käse oder auf Pasta.
An zwei Tagen können Liebhaber sich dieses Wochenende durch verschiedenste Variationen in süß und salzig probieren. Der Eintritt kostet 5 Euro, für Menschen unter 16 ist er frei.
Die Preise für die Gerichte variieren je nach Anbieter und Menü. Organisiert wird das Festival von der Berlin Italian Communication.
Auch der Berliner Trüffelhändler Massimo Ferradino ist mit einem Stand vertreten. Zur Einstimmung gibt Ferradino ein bisschen Angeber-Wissen mit an die Hand.
Woran erkennt man einen guten Trüffel?
Allen voran am Preis, sagt Ferradino. "Man kann für 13,90 Euro keine anständigen Tagliatelle mit gutem Trüffel anbieten." Wenn es zu günstig sei, könne es kein guter Trüffel sein. "Der schmeckt nach gar nichts." Außerdem sei es wichtig, auf Saisonalität zu achten. "Es gibt nicht das ganze Jahr über Trüffel." Weißen Trüffel gebe es von Oktober bis Dezember, schwarzen Herbsttrüffel von Anfang Oktober bis Ende März und schwarzen Wintertrüffel von Dezember bis März.
Wie viel kostet Trüffel?
Das sei ganz unterschiedlich. Dieses Jahr sei ein gutes Trüffeljahr. Der schwarze Wintertrüffel koste derzeit 1,20 Euro pro Gramm. In anderen Jahren seien es auch mal 2 Euro pro Gramm gewesen. Mindestens zehn Gramm sollte man Ferradinos Ansicht nach für ein Gericht verwenden.
Infos zum Festival gibt es auf Instagram
Ist überall Trüffel drin, wo auch Trüffel draufsteht?
"Nein", meint Ferradino, der sich selbst als Berlins Trüffelkönig bezeichnet. Manche Hersteller verwendeten Aromen, zum Beispiel bei Butter oder Öl. Die geschmacklichen Unterschiede seien enorm.
Werden Trüffelpilze eigentlich noch von Schweinen gesucht?
Schweine werden für die Trüffelsuche schon lange nicht mehr eingesetzt, sagt der Experte. Für die Säue rieche der Trüffel wie das Sexualhormon des Ebers. Sie seien daher ziemlich wild auf den Pilz und würden bei der Suche zu viel des Wurzelgeflechts kaputtmachen, in dem der Trüffel wachse.
Trüffel würden daher vor allem mit trainierten Hunden gesucht, typischerweise mit Tieren der Rasse Lagotto Romagnolo.
Gibt es Trüffel aus Deutschland?
Ja, seit etwa zehn Jahren werde Trüffel auch in Deutschland produziert, etwa in Thüringen, Bayern und Baden-Württemberg.
"Die deutschen Herbsttrüffel sind von sehr guter Qualität", sagt Ferradino.
Titelfoto: Gregor Tholl/dpa-Zentralbild/dpa