"Weird Al" Yankovic gibt Konzert in Berlin

"Weird Al" Yankovic (63) macht Station in Berlin. © Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

"The Unfortunate Return Of The Ridiculously Self-Indulgent, Ill-Advised Vanity Tour", lautet der Titel, des Programs, mit dem der fünffache Grammy-Gewinner auch in der Hauptstadt zu Gast sein wird.

Yankovic, der mit musikalischen Persiflagen wie "Eat it" oder "Amish Paradise" große Erfolge feierte und mehr als zwölf Millionen Platten verkaufte, wird am kommenden Sonntag (5. März) im Admiralspalast in Berlin-Mitte auftreten. Es ist das erste Mal, dass der Musiker in seiner vierzigjährigen Karriere nach Deutschland und Österreich kommt.

Zuletzt erschien mit "WEIRD: The Al Yankovic Story" ein Biopic des Künstlers. Die Hauptrolle verkörperte darin "Harry Potter"-Star Daniel Radcliffe (33).