Lachgas am Steuer: Polizei schnappt Fahrer mit XXL-Ballon

Berlin - Ein Autofahrer im Lachgas-Rausch hat sich in Berlin-Wedding eine wilde Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert.

Im Auto des Fahrers entdeckte die Polizei etwa zehn große Flaschen mit Lachgas. © Polizei Berlin

Wie die Behörden am Dienstag auf X mitteilten, bemerkte eine Streife auf der Badstraße ein offenbar zu schnell fahrendes Auto

Doch damit nicht genug: Während der Fahrt zog der Mann am Steuer auch noch "seelenruhig aus einem XXXL-Lachgasballon", hieß es.

Als die Beamten das Auto anhalten wollten, drückte der Mann aufs Gas brauste davon.

Bei der Verfolgungsjagd ignorierte der Fahrer rote Ampeln, vollzog riskante Manöver und fuhr um ein Haar einen Polizisten an. In einer Sackgasse ließ er das Auto schließlich stehen und flüchtete zu Fuß.

Beamte konnten ihm hinter einem Müllcontainer festgenommen, wo er den "Ballon weiterhin im Einsatz" hatte, schrieb die Polizei weiter