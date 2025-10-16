Leben mit fieser Knochen-Krankheit: Über welche üble Beleidigung sie nur lachen kann

Berlin - Svenja Hartmann (33) fällt auf. Ob sie will oder nicht. Der Grund: Die 33-Jährige leidet seit Kindheitstagen an einer Fibrösen Dysplasie. Eine seltene, aber gutartige Knochenerkrankung, bei der sich normales Knochengewebe durch fibröses Bindegewebe ersetzt. In ihrem Fall hängt dadurch ihre linke Gesichtshälfte schief.

Svenja Hartmann geht mit der seltenen Knochenkranheit humorvoll mit um. © IMAGO / Funke Foto Services

Obwohl schon mit fünf Jahren diagnostiziert, kam es erst in der Pubertät zu Problemen, wie Svenja Hartmann in einem SternTV-Beitrag preisgibt.

"Dann stand das Thema Zahnspange an. Das war ganz, ganz furchtbar, weil ich das Gefühl hatte: Ich habe schon eine Veränderung, die auffällt und jetzt soll ich noch 'ne Zahnspange tragen. Das ist mir zu viel", erinnert sie sich.

Von einer harten Schulzeit kann allerdings nicht die Rede sein. Svenja ging wie ihre Freundinnen auch auf Partys, studierte danach Sozialpädagogik und Soziale Arbeit. Heute arbeitet die Mutter eines Sohnes unter anderem als Inklusionscoach - und geht vor allem auf Instagram mit ihrer Erkrankung ziemlich offen und humorvoll um.

Doch nicht immer reagieren die Menschen so positiv, wie auf ihrem Instagramkanal ("alltagspoetin_"). Ihre beste Freundin erinnert sich an einen fiesen Zwischenfall mit einem Fahrradfahrer. Im Vorbeifahren bezeichnete er sie als Gesichtsgrätsche. Svenja kann darüber aber nur lachen.