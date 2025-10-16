Leben mit fieser Knochen-Krankheit: Über welche üble Beleidigung sie nur lachen kann
Berlin - Svenja Hartmann (33) fällt auf. Ob sie will oder nicht. Der Grund: Die 33-Jährige leidet seit Kindheitstagen an einer Fibrösen Dysplasie. Eine seltene, aber gutartige Knochenerkrankung, bei der sich normales Knochengewebe durch fibröses Bindegewebe ersetzt. In ihrem Fall hängt dadurch ihre linke Gesichtshälfte schief.
Obwohl schon mit fünf Jahren diagnostiziert, kam es erst in der Pubertät zu Problemen, wie Svenja Hartmann in einem SternTV-Beitrag preisgibt.
"Dann stand das Thema Zahnspange an. Das war ganz, ganz furchtbar, weil ich das Gefühl hatte: Ich habe schon eine Veränderung, die auffällt und jetzt soll ich noch 'ne Zahnspange tragen. Das ist mir zu viel", erinnert sie sich.
Von einer harten Schulzeit kann allerdings nicht die Rede sein. Svenja ging wie ihre Freundinnen auch auf Partys, studierte danach Sozialpädagogik und Soziale Arbeit. Heute arbeitet die Mutter eines Sohnes unter anderem als Inklusionscoach - und geht vor allem auf Instagram mit ihrer Erkrankung ziemlich offen und humorvoll um.
Doch nicht immer reagieren die Menschen so positiv, wie auf ihrem Instagramkanal ("alltagspoetin_"). Ihre beste Freundin erinnert sich an einen fiesen Zwischenfall mit einem Fahrradfahrer. Im Vorbeifahren bezeichnete er sie als Gesichtsgrätsche. Svenja kann darüber aber nur lachen.
Svenja Hartmann tritt auch als Newcomer-Comedian auf
"Es gab früher immer Leute, die haben zu mir gesagt: Svenja, du musste nach Berlin. Da fällst du nicht mehr auf. Das war nie mein Anspruch in der Masse unterzugehen."
Stattdessen zeigt sie auf Instagram mit jeder Menge Humor welche Herausforderungen im Alltag immer wieder auf sie warten. Doch die Lacher im Netz reichen nicht. Svenja hat Blut geleckt. Mittlerweile hat die 33-Jährige schon den ein oder anderen Auftritt als Stand-up-Comedian hinter sich.
Der fiese Fahrradfahrer aber sollte sich mal eher die Kinder zum Vorbild nehmen. "Für meinen Sohn ist es ganz normal, dass die Mama anders aussieht. Dazu gibt es auch keine Fragen. So ist es auch bei den Kindern meiner Freunde. Für die bin ich einfach nur Svenja."
Titelfoto: IMAGO / Funke Foto Services