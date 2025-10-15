Winterflugplan: Diese Ziele fliegt Ryanair vom BER nicht mehr an

Berlin - Die irische Fluggesellschaft Ryanair bietet im Winterflugplan 2025/2026 etwas weniger Sitzplätze am Flughafen Berlin-Brandenburg an als in der Vorsaison.

Ryanair streicht im Winterflugplan mehrere Strecken. (Archivfoto) © Patrick Pleul/dpa

Zur Begründung nennt Ryanair die Standortkosten in Deutschland.

"Die exorbitante Luftverkehrssteuer, in Kombination mit den stark gestiegenen Flugsicherungs-, Sicherheits- und Flughafengebühren, hat die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands im Vergleich zu anderen EU-Ländern erheblich geschwächt", teilte Ryanair mit.

Nach dpa-Informationen bietet die Airline für den überarbeiteten Winterflugplan 2025/2026 sechs Prozent weniger Sitzplätze für Flüge vom und zum BER an als im Winterflugplan 2024/2025.

Im Vergleich zum Winterflugplan 2024/2025 fallen die Destinationen Tel Aviv, Riga, Kaunas, Brüssel und Krakau weg.