Warum sich Überlebende der Hamas-Terror-Attacke in Berlin unsicher fühlen

Berlin - Zwei Jahre nach dem Überfall der islamistischen Hamas auf Israel berichten Überlebende des Massakers, dass sie sich auf Berlins Straßen ziemlich unsicher fühlen.

Der Musiker Ben Salomo spricht bei einer Gedenk- und Diskussionsveranstaltung im Berliner Abgeordnetenhaus vor Schülern und Schülerinnen. © Britta Pedersen/dpa

Aus Angst vor Übergriffen und Anfeindungen telefoniere er in der Öffentlichkeit mit seiner Frau nur noch auf Englisch – und nicht auf Hebräisch, sagte Ofir Amir während einer Gedenk- und Diskussionsveranstaltung im Berliner Abgeordnetenhaus.

Terroristen hatten Amir am 7. Oktober 2023 während seiner Flucht vom Nova-Musikfestival ein Bein durchschossen; er wartete vier Stunden auf Hilfe und wäre fast verblutet. 20 seiner Freunde starben während oder kurz nach dem Massaker.

Amir appellierte an die zur Diskussion eingeladenen Schüler im Plenarsaal, wie er weiter an das Gute zu glauben und sich im Alltag um andere zu kümmern. "Gebt ein bisschen Liebe, und ihr werdet sie zurückbekommen. Lasst uns zusammen Berlin wieder ein bisschen besser machen."



Tlalit Kitzoni, die sich am 7. Oktober 2023 mehr als 13 Stunden lang in ihrem Kibbuz unter ihrem Bett versteckt hielt, berichtete, sie wohne nun in Berlin und führe hier bewusst "ein scheues Leben in einem eng begrenzten Umfeld". Sie vermeide aus Angst vor Beleidigungen und Übergriffen im Alltag möglichst den Kontakt zu Unbekannten.