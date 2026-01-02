Lieferant will Essen zustellen: Als er ankommt, beginnt der Albtraum

Berlin - Miese Masche in Berlin-Gesundbrunnen: Ein Mitarbeiter eines Lieferdienstes ist in der Nacht zu Neujahr bei der Arbeit bedroht und beraubt worden.

In Gesundbrunnen wurde der Überbringer einer Essensbestellung von zwei Männern überrumpelt. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Der 24-Jährige habe gegen 23 Uhr eine Essensbestellung in die Gustav-Meyer-Allee liefern wollen, teilte die Polizei am Freitag mit.

Als er dort ankam, warten die mutmaßlichen Besteller schon auf ihn und hielten ihm den Angaben zufolge ein Messer an den Hals.

Das Duo verlangte die mitgeführten Sachen und Bargeld.

Der 24-Jährige rückte alles raus und flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung Hussitenstraße.