"Linie 1": Kult-Musical aus Berlin erhält Auffrischung

Helena Charlotte Sigal (27, M.) spielt mit weiteren Schauspielerinnen und Schauspielern in der Fotoprobe zur Neuinszenierung von "Linie 1". © Annette Riedl/dpa

Eines der bekanntesten deutschen Musicals wird überarbeitet: Das Berliner Grips-Theater will "Linie 1" in einer Neuinszenierung zeigen - erstmals seit der Uraufführung 1986. Das Musical erzählt von einer jungen Frau, die in den Westen Berlins kommt und in der U-Bahn allerhand Menschen trifft.

"Natalie kommt aus der Provinz nach West-Berlin und landet sechsuhrvierzehn am Bahnhof Zoo", steht in der Beschreibung. Die 26-jährige Helena Charlotte Sigal (27) übernimmt die Rolle, sie war auch gerade in der Fernsehshow "Wer stiehlt mir die Show?" zu sehen.

Das Musical von Volker Ludwig war 1986 erstmals aufgeführt worden. Auf Bildern aus dem Jahr sieht man auf der Bühne etwa einen Bockwurststand und Menschen, die Zeitung lesen. Die Premiere der neuen Inszenierung ist für Donnerstag (30. März, 19.30 Uhr) geplant.

Während der Pandemie sei der Wunsch im Haus aufgekommen, "diese zwar in den 80er Jahren verankerte, dennoch zeitlos schöne Geschichte vom Leben und Überleben in einer Großstadt mit dem Blick von heute neu zu betrachten und zu inszenieren", schreibt das Theaterteam.