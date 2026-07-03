16 Kilo Ketamin im Koffer: Zoll schnappt Drogen-Kurier am BER

Berlin - Zollbeamte haben am Flughafen Berlin Brandenburg (BER) einen 22-Jährigen mit 16 Kilogramm Ketamin im Gepäck erwischt.

Die Beamten stellten das Ketamin sicher. © Hauptzollamt Potsdam

Nach Angaben der Behörde vom Freitag wollte der junge Mann Anfang Juni über Zürich nach Hongkong reisen.

Bei der Kontrolle seines Reisegepäcks entdeckten die Beamten acht vakuumierte Beutel mit einer weißen kristallinen Substanz, die zwischen Kleidungsstücken versteckt waren.

Eine Analyse mit einem mobilen Detektionsgerät ergab, dass es sich um Ketamin handelte.

Die Einsatzkräfte nahmen den 22-Jährigen am Abfluggate vorläufig fest. Da er sich dagegen zu wehren drohte, brachten ihn die Zöllner zu Boden.

Zudem fesselten ihn die Beamten, da eine Flucht nicht ausgeschlossen und war und der Verdacht "auf Verbindungen zur organisierten Kriminalität" bestand, hieß es weiter.