Auf unbestimmte Zeit: Görlitzer Brücken ab 1. Juli gesperrt

Berlin - Wegen Korrosionsschäden werden die vier Görlitzer Brücken zwischen Alt-Treptow und Kreuzberg ab morgen gesperrt.

Ab dem 1. Juli können die Görlitzer Brücken nicht mehr überquert werden. © Jörg Carstensen/dpa

Wegen der Alterung der Brücken seien umfangreiche Sicherungsmaßnahmen nötig, teilte die Deutsche Bahn mit. Sie vermietet die Brücken und anliegende Flächen seit 1994 an den Bezirk Treptow-Köpenick.

Die Brücken sind zwischen 115 und 160 Jahre alt und werden täglich von vielen Fußgängern und Radfahrern genutzt.

Die Anlagen gehören zur ursprünglichen Görlitzer Bahn, sind aber seit mehr als 30 Jahren nicht mehr in Betrieb. Zuletzt seien dort 1987 Züge gefahren, teilte die Bahn mit. Die Sicherungsmaßnahmen dienten dem Erhalt des Denkmals und der Verkehrssicherheit.

Der Senat habe sich Anfang Juni bereiterklärt, die Flächen und die Anlagen zu übernehmen.