Mehr als 100 Euro auf die Hand: Noch 1500 Wahlhelfer für September-Wahl gesucht

Berlin - Für die Berliner Abgeordnetenhauswahl am 20. September fehlen nur noch wenige Wahlhelfer.

Für die früher ehrenamtliche Aufgabe eines Wahlhelfers bekommen Berliner heute Geld. © Wolfgang Kumm/dpa

1500 Helfer würden noch benötigt, sagte Innensenatorin Iris Spranger (64, SPD) im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses. Dazu gebe es noch einmal einen öffentlichen Aufruf, um die zwölf Bezirke bei der Suche zu unterstützen. Insgesamt seien es dann 38.500 Wahlhelfer.

Die Suche nach den Wahlhelfern läuft in Berlin erst besser, seit sie 100 bis 120 Euro für diese früher eigentlich ehrenamtliche Arbeit am Wahltag erhalten. Zusätzlich bekommen die Wahlhelfer inzwischen 40 Euro für die Teilnahme an einer Schulung und 25 Euro für die Teilnahme an einer Online-Schulung. Zuvor hatte es zu niedrige Teilnehmerzahlen gegeben.

Es gibt 2542 Wahllokale mit Wahlurnen und 1572 Briefwahlstellen. Für die Erst- und Zweitstimme gibt es nur noch einen Stimmzettel statt wie bisher zwei verschiedene.

Die Wahl kostet viele Millionen Euro. Für den Druck von Wahlbenachrichtigungen und Stimmzetteln seien 1,3 Millionen Euro eingeplant.