33 verletzte Polizisten bei Galatasaray-Meisterfeier am Breitscheidplatz

Berlin - Bis in die Nacht haben Fans am Sonntag in Berlin den Meistertitel des türkischen Vereins Galatasaray Istanbul gefeiert. Dabei kam es zu Randale, insgesamt 33 Polizisten wurden verletzt, 34 Menschen festgenommen.

Bis zu 2500 Galatasaray-Fans feierten am Breitscheidplatz. Nicht immer blieb es friedlich. © Screenshot/Instagram/dasistberlinbitch

Gegen 19 Uhr trafen laut Polizei die ersten Fans am Breitscheidplatz ein. Zuvor hatten rund 1500 Galatasaray-Anhänger in einer Eventlocation an der Markgrafenstraße in Kreuzberg gefeiert, rund 80 weitere in einer Bar an der Dresdener Straße.

Zwei Stunden später, gegen 21 Uhr, war die Zahl der Fußballfans bereits auf 2500 angestiegen. Wegen des unaufhörlichen Zustroms sperrte die Polizei bereits ab 20.30 Uhr die anliegenden Straßen für den Autoverkehr.

Etwa zeitgleich gab es noch einen Jubelkorso mit rund 200 Wagen. Immer wieder zündeten die Fans laut Polizei Pyrotechnik und bestiegen Absperrungen. Es kam zu zahlreichen Angriffen auf Polizeibeamte.

Erst um kurz vor 23 Uhr befanden sich keine Fußballfans mehr am Breitscheidplatz. Die Polizei war mit rund 180 Kräften im Einsatz.

Von den 33 verletzten Beamten mussten vier ihren Dienst beenden. Von diesen wurden wiederum zwei Polizisten ambulant im Krankenhaus behandelt.