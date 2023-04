25.04.2023 15:17 65-Jähriger tot auf Supermarkt-Parkplatz gefunden: Kripo ermittelt

Ein unheimlicher Fund hielt am Montag Polizei und Rettungskräfte in Königs Wusterhausen in Atem: Ein Mann war auf dem Parkplatz vor einem Supermarkt gestorben.

Von Carl de Winter

Königs Wusterhausen - Ein unheimlicher Fund hielt am Montagnachmittag Polizei und Rettungskräfte im brandenburgischen Königs Wusterhausen (Landkreis Dahme-Spreewald) in Atem: Ein Mann war auf dem Parkplatz vor einem Supermarkt gestorben. Die Versuche der Rettungskräfte, den leblosen Mann zu reanimieren, scheiterten: Der 65-Jährige starb vor dem Discounter in seinem parkenden Wagen. (Symbolbild) © Frank Rumpenhorst/dpa Wie die Polizei mitteilte, hatten Zeugen gegen 15.30 Uhr gemeldet, dass auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Nordhafen eine Person leblos in ihrem Citroën liegt. Die hinzugerufenen Rettungskräfte reagierten sofort und versuchten, den Mann vor Ort zu reanimieren. Leider vergeblich: Der Notarzt konnte bei seinem Eintreffen nur noch den Tod des 65-Jährigen feststellen. Wie in solchen Fällen üblich, hat die Kriminalpolizei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, um herauszufinden, woran genau der Mann in seinem Auto starb. Nach bisherigem Ermittlungsstand gehen die Beamten laut eigenen Angaben aber von einer natürlichen Todesursache aus.

Titelfoto: Frank Rumpenhorst/dpa