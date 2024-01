Abfall-Ärger in Friedrichshain: Dann schaltet sich der Müll-Detektiv ein!

Berlin - In Berlin-Friedrichshain ist ein erboster Nachbar kurzerhand zum Privatdetektiv mutiert. Der Grund: Ärger mit dem Abfall.

Ein dreckiger Müll-Raum war in Berlin-Friedrichshain der Grund für einen Streit unter Nachbarn. © Robert Michael/dpa, Screenshot/Instagram/notesofberlin (Bildmontage)

Die liebe Ordnung - und hier besonders: deren Ein- beziehungsweise Nicht-Einhaltung - gehört zu den Klassikern unter den nachbarschaftlichen Streitthemen. In Friedrichshain brachte nun ein unaufgeräumter Müllraum einen Bewohner so richtig auf die Palme.

"Unser Müllraum sieht regelmäßig so aus, als wenn hier Schweine hausen würden. Ist Euch klar, dass durch diese Sauhalde natürlich auch die Betriebskosten in regelmäßigen Abständen unnötig steigen, weil die Hausmeister und die Müllabfuhr zusätzliche Arbeit haben?", erboste sich der Verfasser einer Notiz, die auf dem Instagram-Kanal von "Notes of Berlin" nachzulesen ist.

Dann listete der selbst ernannte Ordnungshüter fein säuberlich eine Liste der Vergehen auf, derer sich die nachbarlichen Müllproduzenten seiner Meinung nach schuldig gemacht haben: So gehörten etwa Kartons selbstverständlich zunächst auseinandergenommen und Sperrmüll habe im Müllraum so gar nichts verloren!

"So schwer kann das doch nicht sein, sich korrekt zu verhalten!", echauffierte sich der Verfasser weiter. Doch da auf das natürliche Sittlichkeitsgefühl der Hausbewohner offenbar nur wenig Verlass ist, ergriff der Mann Eigeninitiative: Der Müll-Detektiv war geboren!