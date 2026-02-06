Abschnitt der A100 lahmgelegt: Pendler müssen Geduld mitbringen
Berlin - Verkehrschaos mitten im Berufsverkehr: Die Stadtautobahn A100 ist in Fahrtrichtung Wedding zwischen den Anschlussstellen Treptower Park und Sonnenallee derzeit voll gesperrt.
Grund ist ein technischer Defekt, der in den frühen Morgenstunden des Freitags auftrat, wie die Berliner Verkehrsinformationszentrale auf Bluesky mitteilte.
Nähere Angaben zur Ursache der Störung lagen zunächst nicht vor.
Auch zur Dauer der Sperrung konnte die Behörde bislang keine Informationen geben. Pendler müssen sich demnach auf erhebliche Verkehrsbehinderungen einstellen.
