Abschnitt der A100 lahmgelegt: Pendler müssen Geduld mitbringen

Berlin - Verkehrschaos mitten im Berufsverkehr: Die Stadtautobahn A100 ist in Fahrtrichtung Wedding zwischen den Anschlussstellen Treptower Park und Sonnenallee derzeit voll gesperrt.

Noch ist unklar, wie lange die Verkehrsbehinderung auf der A100 andauert. (Archivbild) © Christophe Gateau/dpa

Grund ist ein technischer Defekt, der in den frühen Morgenstunden des Freitags auftrat, wie die Berliner Verkehrsinformationszentrale auf Bluesky mitteilte.

Nähere Angaben zur Ursache der Störung lagen zunächst nicht vor.