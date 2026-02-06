Stromausfall im Berliner Nordosten: 2200 Haushalte betroffen

Berlin - Im Berliner Nordosten hat es am Morgen einen Stromausfall gegeben.

© Bernd Weißbrod/dpa

"Wir haben aktuell eine Störung in Friedrichshain und Prenzlauer Berg", sagte ein Sprecher vom Betreiber Stromnetz Berlin. Rund 2.200 Haushalte und 135 Gewerbekunden seien betroffen.

Der betroffene Bereich befinde sich zwischen der Greifswalder Straße und der Landsberger Allee.

Nach Angaben des Betreibers soll die Störung bis 8.30 Uhr behoben sein. Zur Ursache sagte der Sprecher zunächst nichts.

Zu Jahresbeginn hatte es im Berliner Südwesten einen großen Stromausfall gegeben, der über Tage anhielt. Ursache war ein mutmaßlich linksextremer Anschlag auf die Strominfrastruktur. Das Problem ist mittlerweile behoben.

