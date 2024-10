Achtung Berliner: Hier könnt Ihr kostenlos Eure Hunde trainieren lassen

Berlin - Bello und Co. sind in den zahlreichen Berliner Grünanlagen gern gesehene Gäste. Dabei gilt es jedoch, einige Regeln zu beachten, die das Zusammenleben mit den anderen Parkbesuchern erleichtern.

Die Übungseinheiten werden vom Team der Parkbetreuung Think Si3 in Zusammenarbeit mit der Behörde, Grün Berlin und dem Hundetraining MyDog an fünf Terminen angeboten.

Die Übungseinheiten werden im Hundeauslaufgebiet im Mauerpark durchgeführt. Wenn Ihr Interesse an einem kostenlosen Training für Euren Vierbeiner habt, dann könnt Ihr Euch ab sofort bei Lilly Schott vom Parkmanagement Think per E-Mail an SI3lilly@think-sihoch3.com oder unter der Telefonnummer 0176 61314971 für die begrenzten Plätze anmelden.