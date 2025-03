Ärztemangel in Berliner Bezirk: "Not macht erfinderisch"

Gesundheitsstadträtin Carolin Weingart (39, Linke) hofft, mit der neuen Praxisraum-Börse die ärztliche Versorgung in Treptow-Köpenick zu verbessern. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Zu diesem Zweck hat das Gesundheitsamt des flächenmäßig größten Hauptstadt-Bezirks jetzt eine Praxisraum-Börse auf die Beine gestellt.

"Unsere Not macht erfinderisch", stellte Gesundheitsstadträtin Carolin Weingart (39, Linke) fest. Die Praxisraum-Börse stelle eine wichtige Maßnahme zur Verbesserung der ärztlichen ambulanten Versorgung in Treptow-Köpenick dar.

Auf der neuen Plattform können sowohl Ärzte als auch Gewerbetreibende ihre Bedürfnisse und Angebote registrieren. Dadurch soll eine Übersicht mit geeigneten und preiswerten Praxisräumen entstehen, die den Medizinern die Suche erleichtert. Zudem soll es auch eine Tauschbörse für Praxisräume geben.

"Ärztinnen und Ärzten, die sich in unserem Bezirk niederlassen möchten, aber keine geeigneten und finanzierbaren Räume finden, kann umgehend eine Übersicht der verfügbaren Praxisräume in unserem Bezirk vermittelt werden", so Weingart.