Alles Muttersöhnchen? Jeder vierte Student in Berlin wohnt noch bei den Eltern

Berlin - Ein großer Teil der Berliner Studierenden wohnt noch im Elternhaus. Laut einer Analyse des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) in Gütersloh trifft das auf 26,3 Prozent der Studenten zu.

Viele junge Berliner suchen sich für das Studium keine eigene Wohnung. (Symbolfoto) © Alicia Windzio/dpa

Im bundesweiten Vergleich sind es mit 27,9 Prozent sogar etwas mehr. Besonders hoch ist der Anteil im Südwesten Deutschlands - im Saarland liegt er bei über 40 Prozent.

Nur knapp acht Prozent der Berliner Studenten leben laut der Studie in einem Wohnheim - bundesweit der niedrigste Wert.

Zum Vergleich: Brandenburg ist bei der Versorgung mit Wohnheimplätzen mit rund 25 Prozent bundesweiter Spitzenreiter. Der deutschlandweite Schnitt liegt bei etwa 15 Prozent.

Der übrige Teil der Berliner Studenten verteilt sich auf Wohngemeinschaften außerhalb von Wohnheimen (23,6 Prozent) und private Mietwohnungen (34,2 Prozent).