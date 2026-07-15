Stromausfall in Friedrichshain: Tausende Haushalte betroffen
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Von Matthias Arnold
Berlin - Rund 3000 Haushalte sind am Mittwochvormittag in Berlin-Friedrichshain für eine knappe halbe Stunde ohne Strom gewesen.
Betroffen waren auch rund 300 Gewerbekunden, wie die Betreibergesellschaft Stromnetz Berlin mitteilte.
Inzwischen sind demnach alle wieder am Netz. Ursache für den Ausfall sei ein mutmaßlich bei Tiefbauarbeiten beschädigtes Stromkabel gewesen, sagte ein Sprecher.
Betroffen waren den Angaben zufolge unter anderem die Warschauer, die Grünberger und die Krossener Straße sowie angrenzende Straßenzüge.
Titelfoto: Soeren Stache/dpa