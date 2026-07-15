15.07.2026 12:49 Stromausfall in Friedrichshain: Tausende Haushalte betroffen

Für eine knappe halbe Stunde waren in Friedrichshain mehrere Straßenzüge ohne Strom. Betroffen waren Tausende Haushalte. Alle sind wieder angeschlossen.

Von Matthias Arnold

Berlin - Rund 3000 Haushalte sind am Mittwochvormittag in Berlin-Friedrichshain für eine knappe halbe Stunde ohne Strom gewesen.

Der Zwischenfall soll durch ein beschädigtes Stromkabel bei Tiefbauarbeiten ausgelöst worden sein. (Archivfoto) © Soeren Stache/dpa Betroffen waren auch rund 300 Gewerbekunden, wie die Betreibergesellschaft Stromnetz Berlin mitteilte. Inzwischen sind demnach alle wieder am Netz. Ursache für den Ausfall sei ein mutmaßlich bei Tiefbauarbeiten beschädigtes Stromkabel gewesen, sagte ein Sprecher.