Einschränkungen bei der S-Bahn: Was Fahrgäste jetzt beachten sollten

Berlin - Berliner , die am späten Donnerstagabend um Tempelhof unterwegs sind, müssen sich auf Einschränkungen bei mehreren S-Bahn-Linien einstellen.

Wer heute am späten Abend im Bereich Tempelhof unterwegs ist, sollte den Fahrplan der S-Bahnen checken. (Symbolbild) © Paul Zinken/dpa

Grund dafür seien kurzfristige Bauarbeiten, wie die S-Bahn mittelte. Zwischen circa 21.50 Uhr und 1.30 Uhr kommt es demnach zu Änderungen von Strecken und Fahrplänen. Auch die Ringbahn sei betroffen, hieß es.

Demnach würden nicht alle Haltestellen bedient. Den Angaben zufolge fahren die beiden Linien S41 und S42 lediglich zwischen Südkreuz und Hermannstraße.

Auch bei den Linien S46 und S47 müssen Fahrgäste laut S-Bahn heute Abend umplanen.

Die S47 fährt den Angaben zufolge nur zwischen Spindlersfeld und Schöneweide.