Hitze-Hammer in der Hauptstadt: Hier bekommen Durstige kostenlos frisches Wasser

Berlin - Die Hauptstadt ächzt unter der Affenhitze . Dabei liegt die Abkühlung in Berlin oft näher als gedacht: Frisches Trinkwasser aus dem Hahn soll Menschen durch heiße Tage helfen.

Dank Trinkbrunnen ist der nächste Schluck Wasser in Berlin oft nur einen Katzensprung entfernt. (Archivbild) © Soeren Stache/dpa

Das örtliche Leitungswasser erfülle die höchsten Qualitätsstandards, werde regelmäßig kontrolliert und stehe rund um die Uhr zur Verfügung, teilten die Berliner Wasserbetriebe am Freitag mit.

An 250 öffentliche Trinkbrunnen kann der Durst gelöscht oder mitgebrachte Flaschen aufgefüllt werden. Am Trinkbrunnen im Mauerpark befindet sich zudem der erste Berliner Cooling Point mit einer Vernebelungsanlage, die an heißen Tagen für zusätzliche Abkühlung sorgt.

Auch öffentliche Einrichtungen wie Bürgerämter und Bibliotheken verfügen über Wasserspender, die als Anlaufstellen genutzt werden können. Darüber hinaus gilt Berlin mit mehr als 600 Refill-Stationen als Refill-Hauptstadt. Ein hellblauer Refill-Aufkleber weist Cafés, Geschäfte, Apotheken oder Arztpraxen aus, die mitgebrachte Trinkflaschen kostenlos auffüllen.

Neben den Trinkangeboten tragen auch Zier-, Spring- und Planschbrunnen zum sommerlichen Stadtbild bei.