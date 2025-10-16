Aufatmen im Berufsverkehr: Berliner Ringbahn rollt wieder planmäßig
Von Stefan Kruse, Alina Grünky und Alicia D. Windzio
Berlin - Pendlerinnen und Pendler in Berlin können aufatmen: Seit Donnerstagmorgen rollt der S-Bahn-Verkehr wieder planmäßig.
Die defekte Weiche am Südkreuz ist pünktlich zum Start des Berufsverkehrs repariert worden.
"Der Zugverkehr der Linien S41, S42, S45 und S46 wird ab Betriebsbeginn nach heute gültigem Fahrplan aufgenommen", teilte die Bahn mit.
Der technische Defekt war am Dienstagnachmittag aufgetreten.
Seither mussten Fahrgäste auf dem S-Bahn-Ring erhebliche Einschränkungen in Kauf nehmen. Auf mehreren Linien kam es zu Ausfällen und Verspätungen.
Titelfoto: Fabian Sommer/dpa