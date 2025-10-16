Aufatmen im Berufsverkehr: Berliner Ringbahn rollt wieder planmäßig

Von Stefan Kruse, Alina Grünky und Alicia D. Windzio

Berlin - Pendlerinnen und Pendler in Berlin können aufatmen: Seit Donnerstagmorgen rollt der S-Bahn-Verkehr wieder planmäßig.

Seit Dienstagnachmittag gab es auf dem S-Bahn-Ring massive Einschränkungen. (Archivfoto) © Fabian Sommer/dpa

Die defekte Weiche am Südkreuz ist pünktlich zum Start des Berufsverkehrs repariert worden.

"Der Zugverkehr der Linien S41, S42, S45 und S46 wird ab Betriebsbeginn nach heute gültigem Fahrplan aufgenommen", teilte die Bahn mit.

Der technische Defekt war am Dienstagnachmittag aufgetreten.