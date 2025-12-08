2000 Syrer demonstrieren am zweiten Advent vor Berliner Weihnachtsmarkt

Berlin - Rund 2000 Menschen haben am Sonntag in der Berliner Innenstadt den Sturz der syrischen Regierung vor einem Jahr gefeiert.

Vor einem Jahr endete die Herrschaft von Baschar al-Assad (60). Um das zu feiern, gingen in Berlin am Sonntag hunderte Menschen auf die Straße. (Symbolbild) © Fabian Sommer/dpa

Die Demonstration, die die "Freude der Befreiung" zum Motto hatte, zog vom Alexanderplatz bis zum Pariser Platz.

Ursprünglich waren 300 Menschen angekündigt, sagte eine Polizeisprecherin. Die Veranstaltung sei friedlich verlaufen. Zuvor hatte der RBB berichtet.

Am 8. Dezember 2024 wurde die Regierung des Langzeitmachthabers Baschar al-Assad (60) in einer Blitzoffensive von einer Rebellenallianz unter Führung der Islamistengruppe Haiat Tahrir al-Scham (HTS) gestürzt. Assad floh zu seinem Verbündeten Wladimir Putin (73) nach Russland.