"Ausnahmezustand Silvester": Berliner Feuerwehr rüstet auf

Berlin - Alljährlich werden zu Silvester in Berlin tonnenweise Böller und Raketen gezündet - auf die Feuerwehr wartet die einsatzreichste Nacht des Jahres.

Landesbranddirektor Karsten Homrighausen hat am Montag über die besonderen Herausforderungen für die Feuerwehr in der Silvesternacht informiert. © Soeren Stache/dpa

Innerhalb von rund zwölf Stunden müssten die Feuerwehrleute mehr Brände bewältigen als sonst in sechs bis acht Wochen. Daher wird am 31. Dezember ab 19 Uhr planmäßig der "Ausnahmezustand Silvester" ausgerufen, wie die Behörde am Montag mitteilte.

Damit geht eine deutliche Verstärkung der Einsatzkräfte einher - konkret bedeutet das eine Verdreifachung. Stehen in gewöhnlichen Nächten rund 500 Feuerwehrleute bereit, werden es zum Jahreswechsel mehr als 1500 Kräfte sein.

Darunter befinden sich auch gut 500 Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr, Helfer des Technischen Hilfswerks und von der Bundeswehr sowie Mitarbeiter von privaten Hilfsorganisationen.

Fast 200 Rettungswagen und 100 Löschfahrzeuge werden in der Silvesternacht im Dienst sein. Zudem wird auch die Leitstelle personell verstärkt.