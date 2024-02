Bei Verkehrskontrolle: Berliner Polizisten werden zu Lebensrettern

Während einer Verkehrskontrolle haben Berliner Polizisten am Freitagabend einer Frau das Leben gerettet. © X/Polizei Berlin

Eigentlich sollten sie von 18 bis 22 Uhr mit ihren bis zu 60 Kollegen an zwei Kontrollstellen in der Residenzstraße und in der Lindauer Allee eine Sonderverkehrskontrolle durchführen, um Alkohol- und Drogenkonsum am Steuer einzudämmen.

Als einer der Beamten am Kontrollpunkt Lindauer Allee über die App eines Ersthelfer-Alarmierungssystems eine Meldung über reanimationsbedürftige Frau in der Residenzstraße erhielt, setzten sich zwei seiner Kollegen umgehend in ihren Streifenwagen und brausten mit Blaulicht zum Ort des Geschehens.

Einer der beiden war nämlich ausgebildeter Rettungssanitäter und begann mit der Hilfe seines Kollegen umgehend mit der Reanimation. Beim Eintreffen der Rettungskräfte übernahm ein Notarzt erfolgreich die Wiederbelebungsmaßnahmen.

Die Patientin konnte demnach stabilisiert und anschließend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden.