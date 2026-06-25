Berliner Brutzelzoff: Grillwiese in Friedrichshain oft überfüllt, Bezirke sollen Alternativen schaffen

Berlin - Rauch, Gestank, Lärm und sehr viel Müll: Die oft überfüllte Grillwiese im Berliner Volkspark Friedrichshain an der Danziger Straße ist zurzeit Anlass für viele Beschwerden.

Im Volkspark Friedrichshain gibt es einen von sieben öffentlichen Grillplätzen in Berlin. (Archivfoto) © Christophe Gateau/dpa

Nun will das Bezirksamt die Situation zügig entschärfen - und zwar, indem die Grillfans "fair" im gesamten Stadtgebiet verteilt werden.

Alle Bezirke seien nun aufgefordert, zusätzliche Grillflächen auszuweisen, heißt es in einer Vorlage, die Friedrichshain-Kreuzberg schon kommende Woche in den Rat der Bürgermeister einbringt.

Aktuell stehen berlinweit nur noch sieben offizielle öffentliche Grillplätze zur Verfügung, wie der Bezirk rügt. Und drei davon befänden sich in Friedrichshain-Kreuzberg. "Diese ungleiche Verteilung führt zu einem verstärkten Nutzungsdruck, insbesondere im Volkspark Friedrichshain", beklagt das Bezirksamt.

Bereits jetzt ist das Ordnungsamt an Wochenenden mit Streifen, teilweise mit Polizeiunterstützung, im Volkspark Friedrichshain unterwegs, um die Griller zu überprüfen, die regelwidrig auch auf angrenzende Flächen ausweichen. Sechs solcher Verbundeinsätze wurden durchgeführt, sieben weitere sind geplant.