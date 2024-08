Bundesministerin Faeser eröffnet besonderen Raum im Ostbahnhof: "Niemand sollte sich schämen!"

Ein paar Türen weiter stehen zwei Sessel, ein Sideboard und ein Schrank in einem kleinen, hellen Raum. Auf einem Couchtisch liegen Prospekte in deutscher Sprache bereit, die auf weitere Hilfsangebote verweisen. Sollte ein Dolmetscher notwendig sein, sei dieser binnen 20 bis 30 Minuten verfügbar, teilte Polizist Roth mit.

Bevor der gemütliche Raum mit der Nummer 322 in der ersten Etage erreicht wird, müssen die Betroffenen an der Klingel der Wache läuten.

Zunächst handelt es sich bei der Anlaufstelle am Ostbahnhof in der großen Halle um ein einjähriges Pilotprojekt. Sollte dies Früchte tragen, wäre eine Erweiterung oder die Öffnung an anderen Standorten denkbar, so die Bundespolizei.

Bei der Pressekonferenz im Bahnhof äußerte sich die Bundesinnenministerin zudem zu den heutigen Störaktionen der "Letzten Generation" an vier deutschen Flughäfen. "Sie riskieren nicht nur ihr eigenes Leben, sondern auch das anderer. Die Taten müssen härter geahndet werden!", forderte Faeser vehement.

Den Klimaklebern droht für ihre Aktion eine Strafe bis zu fünf Jahren.