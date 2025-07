So viel wurde bei "maischberger" selten gelacht: Kanzler Merz spricht über seinen Schulverweis

Alles in Kürze

Bundeskanzler Friedrich Merz (69, CDU) sorgte bei "maischberger" am Dienstagabend für den ein oder anderen Schmunzler. © WDR/Oliver Ziebe

Zu Beginn der Sendung am Dienstagabend kramte Moderatorin Sandra Maischberger (58) eine Jugendsünde des Kanzlers hervor: Im zarten Alter von 16 Jahren war Merz aufgrund mangelnder Disziplin von seiner Schule geflogen.

Zunächst gab der CDU-Chef vor, sich nicht an den Grund für seinen Verweis erinnern zu können: "Weiß ich nicht mehr." Maischberger ließ diese Antwort jedoch nicht gelten und hakte auf Kosten von Ex-Kanzler Olaf Scholz (67, SPD) nach: "Herr Merz, also das ist so eine scholz'sche Redewendung."

Diesen Vergleich ließ Merz nicht auf sich sitzen und gab seine Erinnerungen an seine aufmüpfigen Jahre preis: "Naja gut, ich hatte einfach keine Lust auf Schule. Andere Dinge, die mir wichtiger waren und andere Prioritäten. Ich bin in der zehnten Klasse auch hängen geblieben und habe das mit dem Schulwechsel verbunden." Schüler, die zu Beginn der Sommerferien weniger erfreut auf ihr Zeugnis geblickt haben, dürften durch diese Aussagen weiterhin Hoffnung auf eine Karriere in der Politik geschöpft haben.

Auch im Anschluss an diesen Einblick in das wilde Leben des jungen Merz wurde der Eindruck erweckt, als würden sich mit Maischberger und Merz Klassenclown und Klassenlehrerin gegenübersitzen. Trotz eigentlich ernster Gesprächsthemen blieben vor allem die Lacher zwischendurch im Gedächtnis.