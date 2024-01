Berliner Sechstagerennen wird zur Mini-Version: Was die Fans zum Start wissen müssen

Berlin - Jetzt wird wieder kräftig in die Pedale getreten. Ab dem heutigen Freitag lädt das legendäre Berliner Sechstagerennen zur mittlerweile 111. Auflage ins Velodrom. Die Berliner Six Days werden allerdings zur Mini-Version.

Vergangenes Jahr setzte sich Theo Reinhardt (33) durch. © Andreas Gora/dpa

Schon vergangenes Jahr fand das traditionelle Rennen nicht, wie der Name verrät, über sechs Tage, sondern nur an drei Tagen statt. Diesmal sind es sogar nur zwei Tage - am Freitag (26. Januar) und Samstag (27. Januar).

"Auch wenn wir in diesem Jahr nur zwei Tage fahren, freue ich mich deshalb riesig auf die Rennen. Denn lieber zwei Tage als gar keiner. Natürlich erhoffe ich mir, dass das Sechstagerennen bald wieder in voller Länge ausgetragen werden kann und es als Traditionsveranstaltung in Berlin wieder seinen Platz findet. Tradition ist schließlich Tradition!", sagte Europameister Theo Reinhardt (33).

Die Verkürzung muss allerdings kein Nachteil. So ist noch mehr Feuer drin.

"Es gibt wenige Momente für taktische Manöver oder Zeiten, sich mal auszuruhen und es etwas ruhiger laufen zu lassen. Es wird fast durchgängig im höchsten Tempo gefahren", so Teamkollege Roger Kluge (37).

Wer fährt mit?

Die deutschen Top-Bahnrader lassen sich diese Gelegenheit nicht entgehen. Neben den Deutschen Meistern Moritz Malcharek (26) und Moritz Augenstein (26) sowie den Vorjahressiegern Theo Reinhardt und Roger Kluge sind zudem auch noch gleich drei Weltmeister vertreten.