Berliner Zoo sucht Namen für Hippo-Baby: Wer hat eine Idee?

Berlin - Der Berliner Zoo sucht öffentlich einen Namen für sein Flusspferd-Baby.

Ideen können noch bis zum dritten Advent eingesendet werden. © Annette Riedl/dpa

Vorschläge, "die in Form einer Alliteration die typischen Merkmale von Flusspferden aufgreifen", werden bis zum 14. Dezember angenommen, wie der Zoo mitteilte.

Sie können in den Social-Media-Kanälen des Zoos oder per Mail eingereicht werden.

"Kurze, klangvolle Vornamen gefallen mir persönlich besonders gut, am liebsten solche, die ein kleines Stück Berlin in sich tragen", sagte Zoo- und Tierparkdirektor Andreas Knieriem. Der Name wird dann von einer Jury entschieden.

Das kleine Hippo kam am 28. September auf die Welt. Der Bulle entwickelt sich den Angaben zufolge prächtig. Er sei immer dicht an der Seite seiner Mutter Nala zu sehen.