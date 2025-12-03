Merz verurteilt Lübcke-Statue: "Vollkommen geschmacklos"

Berlin - Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU ) hat es als "vollkommen geschmacklos" bezeichnet, dass das Zentrum für Politische Schönheit (ZPS) eine Statue des ermordeten CDU-Politikers Walter Lübcke (†65) vor der Parteizentrale aufgestellt hat.

Friedrich Merz (70, r.) und Kai Wegner (53, beide CDU) haben deutliche Worte zu der Aktion des Zentrums für Politische Schönheit gefunden. © Michael Kappeler/dpa

Das sagte der CDU-Bundesvorsitzende bei seinem Antrittsbesuch im Roten Rathaus in Berlin.

Ähnlich äußerte sich Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (53, CDU). "Als ich gestern davon erfahren habe, konnte ich nicht glauben, dass ein Bezirk so eine Installation genehmigt", sagte Wegner.

Man könne über alles diskutieren. "Und nicht jede Diskussion muss uns gefallen." Aber das Schicksal eines von einem Rechtsradikalen ermordeten Politikers zu instrumentalisieren, sei an Geschmacklosigkeit nicht zu überbieten.

Aktivisten des ZPS hatten am Dienstag die bronzene Statue des ermordeten Kasseler Regierungspräsidenten vor dem Konrad-Adenauer-Haus aufgestellt.

Mit der Aktion wollten sie vor allem an die Verantwortung der CDU erinnern, nicht mit der AfD zusammenzuarbeiten. "Es gibt keine Machtoption für die AfD ohne die CDU", heißt es auf der Webseite des Projekts.