Besucher-Flaute in Berliner Freibädern: Kaltes Wasser soll nicht schuld sein

Von Anja Sokolow Berlin - Die Berliner Bäderbetriebe (BBB) machen das kühle Wetter mit für den deutlichen Besucherrückgang in der Freibadsaison 2025 verantwortlich.

In diesem Jahr waren die Berliner Freibäder - hier das Sommerbad Wilmersdorf - nicht so voll wie im vergangenen Jahr. (Archivbild) © Monika Skolimowska/dpa

Rund 1,4 Millionen Badegäste besuchten in diesem Sommer die Freibäder der Hauptstadt – etwa 560.000 weniger als im Rekordjahr 2024, hieß es in einer Mitteilung.

Die Bäderbetriebe mussten in diesem Sommer drei Millionen Euro Energiekosten einsparen und verzichteten weitgehend auf fossile Heizenergie. Laut einer Sprecherin wurden vier Becken in drei Bädern auf 22 Grad Celsius beheizt.

Andere Becken wurden ausschließlich durch Sonnenwärme, zum Teil unterstützt durch Solar-Absorberanlagen, erwärmt.

Am kühlsten sei das Wasser im Bad am Olympiastadion gewesen, da es dort keine technische Hilfe zur Erwärmung des Wassers gebe und das Bad in den Vormittagsstunden im Schatten liege, erklärte sie. Eine Statistik zur Wassertemperatur werde aber nicht geführt.

Dennoch hätten interne Analysen gezeigt: Entscheidend für die Besucherzahlen sei das Wetter. 30 Prozent weniger Tage mit Temperaturen über 25 Grad hätten zu einem nahezu identischen Rückgang der Badegäste um 29 Prozent geführt, hieß es.