Beginn der Herbstferien: Hier droht Stau-Chaos

Berlin - Zum Beginn der Herbstferien müssen sich Autofahrer in Berlin auf Staus einstellen.

Auch auf der Berliner Stadtautobahn dürfte es ein erhöhtes Verkehrsaufkommen geben. (Archivbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Aufgrund des erhöhten Verkehrsaufkommens und zahlreichen Baustellen sollten Verkehrsteilnehmer mit Verzögerungen auf den Stadtautobahnen und Ausfallstraßen rechnen, wie die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) mitteilte.

Am Montag (20. Oktober) beginnen in Berlin und Brandenburg die zweiwöchigen Herbstferien.

So sei etwa auf der A100 Richtung Wedding wegen mehrerer Baustellen mit Einschränkungen zu rechnen. Wegen Straßenarbeiten stehen etwa auf der Hauptfahrbahn nur zwei Spuren zur Verfügung. Ab Montag werde es nur noch eine Spur sein.

Zudem werde auf der A 100 wegen Wartungsarbeiten der Tunnel Ortsteil Britz zwischen den Anschlussstellen Buschkrugallee und Oberlandstraße vom 20. Oktober bis 24. Oktober gesperrt.

Aktuelle Baustellen können auch im Berliner Straßennetz zu erheblichen Verkehrseinschränkungen führen, wie die Verkehrsinformationszentrale warnte. Besondere Schwerpunkte seien etwa die Elsenbrücke in Friedrichshain oder die Bahnhofstraße Köpenick.