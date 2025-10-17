Beginn der Herbstferien: Hier droht Stau-Chaos
Von Sarah Knorr
Berlin - Zum Beginn der Herbstferien müssen sich Autofahrer in Berlin auf Staus einstellen.
Aufgrund des erhöhten Verkehrsaufkommens und zahlreichen Baustellen sollten Verkehrsteilnehmer mit Verzögerungen auf den Stadtautobahnen und Ausfallstraßen rechnen, wie die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) mitteilte.
Am Montag (20. Oktober) beginnen in Berlin und Brandenburg die zweiwöchigen Herbstferien.
So sei etwa auf der A100 Richtung Wedding wegen mehrerer Baustellen mit Einschränkungen zu rechnen. Wegen Straßenarbeiten stehen etwa auf der Hauptfahrbahn nur zwei Spuren zur Verfügung. Ab Montag werde es nur noch eine Spur sein.
Zudem werde auf der A 100 wegen Wartungsarbeiten der Tunnel Ortsteil Britz zwischen den Anschlussstellen Buschkrugallee und Oberlandstraße vom 20. Oktober bis 24. Oktober gesperrt.
Aktuelle Baustellen können auch im Berliner Straßennetz zu erheblichen Verkehrseinschränkungen führen, wie die Verkehrsinformationszentrale warnte. Besondere Schwerpunkte seien etwa die Elsenbrücke in Friedrichshain oder die Bahnhofstraße Köpenick.
Viel Betrieb auch am BER
Vom 30. Oktober, 22 Uhr, kommt es voraussichtlich bis 3. November, 5 Uhr, außerdem zu umfangreichen Sperrungen am Dreieck Funkturm. Grund ist der Abbruch der derzeit für den Verkehr gesperrten Autobahnbrücke über die Halenseestraße Ost.
Der Start der Ferien macht sich auch im Flugverkehr bemerkbar. So rechnet der Flughafen Berlin-Brandenburg BER nach eigenen Angaben bis Sonntag mit rund 275.000 Fluggästen.
Bis 2. November werden etwa 1,4 Millionen Reisenden erwartet.
Titelfoto: Sebastian Gollnow/dpa